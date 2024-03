Agenturen ziehen Foto mit Prinzessin Kate zurück

London: Mehrere Nachrichtenagenturen haben ein Foto zurückgezogen, das die britische Prinzessin Kate im Kreise ihrer Kinder zeigen soll. Sowohl AP als auch AFP teilten mit, es gebe den Verdacht, dass das Bild manipuliert wurde. Sie verwiesen auf Unstimmigkeiten in einem Bildausschnitt, in dem eine Hand von Kates Tochter Charlotte zu sehen ist. Der Kensington-Palast hatte die Aufnahme herausgegeben. Wie es hieß, hat Prinz William das Foto von seiner Frau und den drei Kindern selbst geschossen. Kate war zuletzt an Weihnachten öffentlich aufgetreten; die Prinzessin war Mitte Januar nach Palastangaben operiert worden. Der Grund dafür ist nicht bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 12:15 Uhr