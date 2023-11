Afroamerikanischer Republikaner zieht Bewerbung zurück

Washington: Der einzige afroamerikanische Bewerber bei den US-Republikanern steigt aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur aus. Die Wähler hätten ihm zu verstehen gegeben, dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eine Bewerbung sei, sagte der in Umfragen weit abgeschlagene US-Senator Tom Scott aus South Carolina im TV-Sender Fox News. Seine Erfolgschancen waren von Anfang an gering. In der Gunst der Republikaner liegt Ex-Präsident Trump nach wie vor weit vorne. Bei den Demokraten will Joe Biden erneut kandidieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.11.2023 09:45 Uhr