Afroamerikaner in Atlanta von Polizei erschossen

Atlanta: Nach dem Tod eines Schwarzen bei einem Polizei-Einsatz in Atlanta ist die Polizeichefin der US-Stadt zurückgetreten. Ein von den Behörden veröffentlichtes Video zeigt, wie der Mann vor der Polizei flieht und dabei niedergeschossen wird. Er starb später in einem Krankenhaus. Der Mann soll Freitagabend betrunken in seinem Wagen vor einem Schnellrestaurant eingeschlafen sein. Als die Polizei ihn habe festnehmen wollen, sei es zu einem Handgemenge gekommen, hieß es. Dabei habe der Mann einem Polizisten den Elektroschocker abgenommen und damit gedroht. Als ein Polizist daraufhin seine Waffe zog, soll der Mann versucht haben zu fliehen. - In Atlanta kommt es seit dem Vorfall zu wütenden Protesten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 08:30 Uhr