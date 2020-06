Afroamerikaner bei Polizeieinsatz in Atlanta erschossen

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Atlanta: Nach dem Tod eines Afroamerikaners bei einem Polizei-Einsatz in der Stadt im US-Bundesstaat Georgia ist die örtliche Polizeichefin zurückgetreten. Bürgermeisterin Lance Adams nahm das Rücktrittsgesuch an und forderte zudem die Entlassung des Beamten, der den tödlichen Schuss abgegeben hatte. Ein von den Behörden veröffentlichtes Video des Vorfalls zeigt, wie der 27-jährige Schwarze vor der Polizei floh und dann getroffen wurde. Er starb kurz darauf im Krankenhaus. Offiziellen Angaben zufolge waren die beiden an dem Einsatz beteiligten Polizisten zu einem Schnellrestaurant gerufen worden, weil das spätere Opfer angetrunken in seinem Wagen eingeschlafen war und die Zufahrt blockiert hatte. Wie auf den Videoaufnahmen zu sehen ist, versuchten die Polizisten vergeblich, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Bei dem Handgemenge entwendete dieser einem Beamten einen sogenannten Taser, lief damit weg und richtete den Elektroschocker dann auf einen der Polizisten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 06:00 Uhr