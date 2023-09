Afrikanische Union wird Mitglied der G20

Neu Delhi: Die Gruppe der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wird um die Afrikanische Union erweitert. Darauf haben sich die Teilnehmer verständigt, wie Indiens Premierminister Modi zum Auftakt des G20-Gipfels in Neu Delhi mitteilte. Der Afrikanischen Union gehören alle international anerkannten afrikanischen Länder sowie das völkerrechtlich umstrittene Land Westsahara an. Insgesamt sind es 55 Staaten, die die Interessen von rund 1,3 Milliarden Menschen vertreten. Bisher war die Europäische Union mit ihren 27 Mitgliedsstaaten die einzige Regionalorganisation in der Gruppe der G20. EU-Ratspräsident Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen begrüßten die Aufnahme-Entscheidung. Weitere wichtige Themen des zweitägigen Gipfels sind der Klimaschutz und der Umgang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Russlands Präsident Putin lässt sich in Neu Delhi von Außenminister Lawrow vertreten. Bundeskanzler Scholz ist mit Finanzminister Lindner vor Ort.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 10:45 Uhr