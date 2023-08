Afrikanische Union verurteilt Militärputsch in Gabun

Addis Abeba: Die Afrikanische Union hat den Militärputsch in Gabun verurteilt. Der Vorsitzende der Kommission der Organisation, Faki, erklärte, die Union verfolge die Ereignisse mit großer Besorgnis. Der Putsch in der ehemaligen französischen Kolonie stelle einen eklatanten Verstoß gegen die rechtlichen und politischen Grundsätze der Afrikanischen Union dar. Faki rief die gabunischen Sicherheitskräfte dazu auf, sich an ihre "republikanische Berufung" zu halten und die Sicherheit des Präsidenten Bongo, seiner Familie sowie seiner Beamten zu gewährleisten. Wenige Tage nach den Wahlen in Gabun hatte das Militär heute die Wahlergebnisse wegen angeblicher Fälschungen annulliert und die Macht übernommen. Der seit 2009 amtierende Präsident wurde unter Hausarrest gestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.08.2023 20:00 Uhr