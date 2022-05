Africa-Festival Würzburg hat begonnen

Baerbock würdigt Karlspreis-Trägerinnen aus Belarus

Aachen: Bundesaußenministerin Baerbock hat die drei diesjährigen Trägerinnen des Internationalen Karlspreises als "mutigste Frauen Europas" bezeichnet. In ihrer Laudatio würdigte sie die Oppositionspolitikerinnen aus Belarus deren Einsatz für Freiheit und Demokratie. Swetlana Tichanowskaja und Veronika Zepkalo leben beide im Exil - sie erhielten bei der Preisverleihung großen Applaus. Für Maria Kolesnikowa, die in ihrem Heimatland in Haft sitzt, nahm deren Schwester die Auszeichnung stellvertretend entgegen. Grünen-Politikerin Baerbock warf dem regierenden Machthaber in Minsk vor, Russlands Krieg in der Ukraine zu unterstützen. Auch Lukaschenko gehe mit erschreckender Härte gegen seine Kritiker vor - damit stelle er sich mit seinem Regime mit menschenverachtendem Zynismus gegen all das, was Europa ausmache, so Baerbock.

