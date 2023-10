Afghanistan wird erneut von schwerem Erdbeben erschüttert

Herat: Der Westen Afghanistans ist am frühen Morgen erneut von einem Erdbeben erschüttert worden. Laut US-Erdbebenwarte hatte es die Stärke 6,3. Berichte über Verletzte oder zusätzliche Schäden gab es zunächst nicht. In der Provinz Herat hatte es am Wochenende bereits mehrere Beben gegeben - mehr als 2.000 Menschen kamen ums Leben, ganze Dörfer wurden zerstört. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen warnt jetzt vor einer Hungersnot in Afghanistan: Der zuständige Regionaldirektor sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, viele Programme für humanitäre Hilfe seien "drastisch unterfinanziert". Die Lage sei durch den nahenden, strengen Winter besonders kritisch - und verschärfe sich nun durch die Serie von Erdbeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2023 06:00 Uhr