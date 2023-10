Afghanistan meldet nach Erdbeben hunderte Opfer

Herat: Bei dem Erdbeben in Afghanistan sind deutlich mehr Menschen gestorben als zunächst bekannt. Die Hilfsorganisation Roter Halbmond gibt die Zahl der Getöteten jetzt mit 500 an, die regierenden Taliban sprechen sogar von 1000. Schon bald nach dem Beben hatten Helfer einen deutlichen Anstieg der Opferzahlen befürchtet, weil viele Menschen unter zusammengestürzten Gebäuden eingeschlossen waren. UN-Generalsekretär Guterres zeigte sich bestürzt und rief die internationale Gemeinschaft auf, die betroffene afghanische Bevölkerung zu unterstützen - vor allem mit Blick auf den nahenden Winter. Das Zentrum des Bebens lag unweit der Stadt Herat im Westen Afghanistans. Die Erschütterungen der Stärke 6,3 waren bis in den angrenzenden Iran zu spüren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2023 07:30 Uhr