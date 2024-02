Afghanistan-Botschafter beraten in Katar

Doha: Vertreter zahlreicher Staaten und der UN beraten in Katar über das weitere Vorgehen der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan. Organisiert wird das zweitägige Treffen von den Vereinten Nationen, deren Generalsekretär Guterres auch daran teilnimmt. Seit die Taliban 2021 die Macht in Afghanistan übernommen haben, erkennt kein Staat und keine Organisation der Welt ihre Regierung an. Eine unabhängige Expertengruppe der UN empfiehlt, das zu tun, sofern die Taliban-Regierung Frauen wieder mehr Rechte einräumt und allen Afghanen und Afghaninnen Zugang zu Bildung gewährt. Zudem schlägt sie vor, einen UN-Sondergesandten für das Land einzusetzen. Die Taliban lehnen das ab. Ob sie an dem Treffen in Katar teilnehmen, ist noch offen. Seit ihrem Regierungsantritt wurde die internationale Hilfe massiv zurückgefahren. Die Hälfte der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.02.2024 19:30 Uhr