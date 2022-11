Afghanistan baut laut UN-Bericht unter Taliban mehr Opium an

Nachrichtenarchiv - 01.11.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: In Afghanistan ist der Anbau von Opium seit der Machtübernahme der Taliban wieder deutlich gestiegen. Trotz eines Verbots durch die radikal-islamistische Gruppierung weitete er sich in diesem Jahr um bislang ein Drittel gegenüber dem Vorjahr aus. Das geht aus einem Bericht der UN-Drogen- und Verbrechensbekämpfung hervor. Zudem seien seit dem Anbau-Verbot im April die Preise gestiegen, was das Geschäft besonders profitabel macht. Afghanische Opiate dominieren laut UN den internationalen Drogenmarkt. Der rentable Anbau trage zum Überleben vieler Bauern bei, sie seien in der Opium-Wirtschaft geradezu gefangen. Seit dem chaotischen Abzug der NATO-Truppen und der anschließenden Machtübernahme der Taliban im August 2021 steckt Afghanistan in einer schweren Wirtschaftskrise.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2022 18:15 Uhr