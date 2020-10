Afghanisches Militär tötet ranghohen Al-Kaida-Anführer

RKI meldet über 11.000 neue Corona-Infektionen

Berlin: Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, meldeten die Gesundheitsämter 11.176 neue Fälle, das sind fast doppelt so viele wie am vergangenen Sonntag. In Bayern springt die Corona-Ampel in immer mehr Gemeinden und Landkreisen auf die höchste Stufe Dunkelrot. Neu dazu gekommen ist jetzt auch die Landeshauptstadt München mit 100,6 Infizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche. In Augsburg ist der Wert auf 143,6 gestiegen, im Landkreis Berchtesgadener Land liegt er aktuell bei 250,2. Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach warnte inzwischen vor einem zweiten Lockdown. In der "Bild am Sonntag" sprach er sich für eine weitere Beschränkung persönlicher Kontakte aus, etwa durch mehr Homeoffice und eine Verkleinerung der Schulklassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2020 10:00 Uhr