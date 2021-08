Afghanischer Präsident Ghani steht möglicherweise vor Rücktritt

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Nach ARD-Informationen denkt der afghanische Präsident Ghani offenbar über einen Rücktritt nach. Dies steht wohl in direktem Zusammenhang mit dem Vormarsch der Taliban in Afghanistan. Wer sein Nachfolger werden könnte, ist noch völlig unklar. Ghani ist seit 2014 Präsident des Landes. Seit Beginn des Abzugs der US- und NATO-Truppen, der Ende des Monats abgeschlossen sein soll, haben die Islamisten große Gebietsgewinne erzielt. Die Taliban sollen inzwischen bis auf 80 Kilometer an die Hauptstadt herangerückt sein. Offenbar stießen sie auf keinen Widerstand von Seiten der afghanischen Streitkräfte. Die USA haben 3000 Marineinfanteristen nach Kabul geschickt. Sie sollen dabei helfen, die US-Botschaft zu evakuieren. Eine Teilnahme an den Kampfhandlungen wurde explizit ausgeschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 12:00 Uhr