Afghanische Frauen protestieren nach Anschlag auf Schule

03.10.2022 17:00 Uhr

Kabul: Nach dem Anschlag auf eine Privatschule in der afghanischen Hauptstadt sind den dritten Tag in Folge in mehreren Provinzen Menschen auf die Straße gegangen. Unter ihnen waren vor allem Frauen. Die Demonstrierenden fordern, Frauen das Recht auf Bildung zu gewähren, sowie das Ende der Verfolgung der schiitischen Hazara. Die Taliban gingen örtlichen Medienberichten zufolge mit Gewalt gegen die Proteste vor. Am Freitag waren nach UN-Angaben bei dem Selbstmordanschlag 53 Menschen getötet worden, mindestens 46 der Opfer waren Mädchen oder junge Frauen. Mehr als 100 Menschen wurden verletzt.

03.10.2022 17:00 Uhr