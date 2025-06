Afghanen klagen in Berlin auf Einreise nach Deutschland

Gruppe Afghanen will Einreise nach Deutschland erzwingen: Mindestens 20 Männer und Frauen haben Klage beim Verwaltungsgericht Berlin eingereicht. Sie gehören zu rund 2.400 gefährdeten Afghaninnen und Afghanen, die eine rechtlich verbindliche Aufnahmezusage für Deutschland haben und derzeit in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad auf ihre Ausreise warten.Die Menschen haben teils für die Bundeswehr in Afhganistan gearbeit, teils droht ihnen aus anderen Gründen Gefahr durch das herrschende Taliban-Regime.

