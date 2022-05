Affenpocken sind in Europa auf dem Vormarsch

Nachrichtenarchiv - 21.05.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Aus mehreren Ländern werden jetzt Infektionen mit Affenpocken gemeldet. Am Abend wurden Fälle aus der Schweiz und Israel gemeldet, insgesamt sind es inzwischen mindestens acht Länder, darunter auch Spanien, Portugal und Italien. In Deutschland wurden zwei Fälle aus Berlin von den Behörden offiziell bestätigt. Der Patient, der in einem Münchner Krankenhaus behandelt wird, hat nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums einen milden Verlauf. Der 26-Jährige ist der erste Mensch in Deutschland, bei dem das Virus nachgewiesen wurde. Die WHO vermutet, dass vor allem Intimkontakte auf großen Partys und Festivals zu den Ansteckungen führten. Die Niederlande erließen am Abend eine Meldepflicht für Affenpocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2022 22:00 Uhr