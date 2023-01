Affäre um Geheimdokumente bei Biden weitet sich aus

Nachrichtenarchiv - 14.01.2023 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Affäre um den Umgang von US-Präsident Joe Biden mit Verschlusssachen nimmt offenbar immer größere Ausmaße an. Ermittler haben in Privaträumen Bidens einem Medienbericht zufolge etwa 20 Staatsdokumente aus früheren Regierungszeiten gefunden. Etwa die Hälfte sei Material der höchsten Geheimhaltungsstufe, berichtet der US-Fernsehsender CBS und beruft sich auf einen Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden. Diese seien in privaten Büroräumen Bidens in Washington gefunden worden. Die übrigen Dokumente seien in der Garage von Bidens Privathaus im Bundesstaat Delaware entdeckt worden. Übereinstimmenden Berichten zufolge sind die Unterlagen bereits Anfang November beziehungsweise kurz vor Weihnachten entdeckt worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.01.2023 08:15 Uhr