AfD zieht mit Maximilian Krah in den Europawahlkampf

Meldungsarchiv - 29.07.2023 15:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Magdeburg: Die AfD hat ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr gekürt: Maximilian Krah soll die Partei im Wahlkampf führen. Der 46-Jährige aus Sachsen bekam auf dem Parteitag in Magdeburg knapp zwei Drittel der Delegiertenstimmen. Gegen Krah trat der weitgehend unbekannte Andreas Otti an. Der Berliner kam auf ein Viertel der Stimmen. In seiner Bewerbungsrede bezeichnete Krah die AfD als die spannendste Rechtspartei in ganz Europa. Seine Kandidatur ist umstritten. Krah sitzt bereits seit 2019 für die AfD im Europaparlament und sorgte dort mehrfach für Ärger. Die rechtsnationale Fraktion Identität und Demokratie hatte ihn zwei Mal suspendiert. AfD-Chefin Weidel warb in ihrer Rede auf dem Parteitag für eine Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten im EU-Parlament. Ziel sei es, illegale Migration zu bekämpfen um eine, so wörtlich, Festung Europa zu errichten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2023 15:00 Uhr