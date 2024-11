AfD zieht mit EU-Austritt in den Bundestagswahlkampf

Berlin: Die AfD hat ihr Programm veröffentlicht, mit dem die Partei in den Bundestagswahlkampf ziehen will. Sie fordert unter anderem einen Austritt aus der Europäischen Union. Die EU habe in den letzten Jahren mit Vehemenz die Transformation zu einem "planwirtschaftlichen Superstaat" vorangetrieben, heißt es in dem Programm. Künftig solle es statt der EU eine neue europäische Gemeinschaft geben, die aus einer Wirtschafts- und Interessengemeinschaft besteht. Die AfD spricht sich außerdem dafür aus, das Recht auf Abtreibungen massiv einzuschränken. So sollten Schwangerschaftabbrüche zum Beispiel nur noch nach Vergewaltigungen möglich sein oder wenn die Gesundheit der Mutter gefährdet ist. In der Migrations- und Asylpolitik fordert die AfD eine Rückführungsoffensive und plädiert dafür, alle freiwilligen Aufnahmeprogramme einzustellen.

