AfD zieht bei Kommunalwahl in Thüringen in Stichwahlen ein

Erfurt: Bei der Kommunalwahl in Thüringen hat die AfD den von ihr erhofften Durchmarsch verpasst. Nach den bis zum Abend ausgezählten Stimmen konnte die Partei keines der zur Wahl stehenden Spitzenämter in der ersten Runde ergattern. Allerdings kann die AfD vielerorts auf einen zweiten Anlauf hoffen. Neun ihrer 13 angetretenen Kandidaten haben die Stichwahl für einen Chefposten in den Landratsämtern oder Rathäusern erreicht. Die CDU konnte gleich in mehreren Städten Wahlerfolge verbuchen: In der Landeshauptstadt Erfurt geht Unions-Herausforderer Horn mit einer Führung in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Bausewein von der SPD. In Weimar und Suhl zogen CDU-Kandidaten bereits im ersten Wahlgang ins Rathaus ein. Für Aufsehen sorgte das Wahlergebnis im südthüringischen Landkreis Hildburghausen. Dort schaffte es der bundesweit bekannte Neonazi Tommy Frenck knapp in die Stichwahl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 06:00 Uhr