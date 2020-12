AfD wirft der Regierung in der Haushaltsdebatte eine Überreaktion auf Corona vor

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die AfD hat der Regierung eine Überreaktion auf die Corona-Krise vorgeworfen. In der Debatte des Bundestags kritisierte der haushaltspolitische Sprecher Boehringer die Neuverschuldung in den Jahren 2020 und -21. Sie liege bei 400 Milliarden Euro. Das Land habe aber schon ganz andere Krisen bewältigt, ohne Schulden in diesem Ausmaß machen zu müssen, so Boehringer. Die AfD fordert ein Ende des wirtschaftlichen Lockdowns - nur so sei die Wirtschaft zu retten. Der SPD-Politiker Rohde warf Boehringer eine unverantwortliche Rede vor. Sie sei "Beihilfe zur Masseninfektion", so Rohde wörtlich. Man lebe in ungewöhnlichen Zeiten - und deshalb gehe es auch um einen ungewöhnlichen Haushalt. Die Ausgaben von fast 500 Milliarden Euro seien angemessen - ebenso die Neuverschuldung von 180 Milliarden im kommenden Jahr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2020 11:00 Uhr