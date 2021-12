AfD wird Vorsitz des Innenausschusses übernehmen

Das Wetter: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend am Untermain bis in den Bayerischen Wald meist trocken, sonst vielerorts teils länger anhaltend Schnee; in tiefen Lagen vereinzelt Regen. Für das Allgäu gilt weiterhin eine Warnung vor starken Schneefällen. In der Nacht vielerorts länger anhaltende Schneefälle und vereinzelt Schneeglätte. Tiefstwerte plus 1 bis minus 4 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Weiterhin vielerorts bewölkt, sonnige Abschnitte am ehesten am Freitag. Gebietsweise Schnee. Tagsüber minus 1 bis plus 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2021 17:00 Uhr