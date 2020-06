AfD will sich gegen Beobachtung durch Verfassungsschutz wehren

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Potsdam: Die Brandenburger AfD will juristisch gegen die Beobachtung des Landesverbands durch den Verfassungsschutz vorgehen. Der stellvertretende Parteichef Lützow sagte in einem RBB-Interview, man werde auf jeden Fall Klage einreichen. Das Vorgehen gegen die AfD sei undemokratisch. Der ehemalige Landesvorsitzende Kalbitz sprach von einer politischen Instrumentalisierung des Inlandsgeheimdienstes gegen die demokratisch gewählte Opposition. Kalbitz selbst war wegen seiner Beziehungen ins rechtsextreme Milieu aus der Partei ausgeschlossen worden. - Wegen solcher Verflechtungen hatte der Brandenburger Verfassungsschutz die Partei unter Beobachtung gestellt. Außerdem gebe es in der AfD Bestrebungen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet seien, sagte Brandenburgs Innenminister Stübgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2020 22:00 Uhr