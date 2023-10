AfD wertet Wahlausgang als Schwenk von Links nach Rechts

Berlin: Die AfD-Bundesvorsitzende Weidel hat die Wahlergebnisse in Hessen und Bayern als klaren Schwenk von Links nach Rechts gewertet. Es sei ein Votum gehen die -Zitat - "Verbotspolitik", die im Bund und auch in den Ländern betrieben werde. Die Diskussion um eine Brandmauer gegen ihre Partei sei zutiefst undemokratisch, so Weidel weiter. SPD-Chefin Esken bezeichnete die Zugewinne für die AfD als katastrophal. Esken kündigte an, die SPD werde die Politik der AfD weiterhin energisch bekämpfen. Sie sei eine Gefahr für die Demokratie und den Wirtschaftsstandort Deutschland. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt fordert seine Partei auf, sich schärfer von den Freien Wählern abzugrenzen. Man sei Partner und Wettbewerber zugleich. Die CSU dürfe die Freien Wähler nicht auf allen politischen Ebenen gewähren lassen, sagte Dobrindt mit Blick auf deren bundespolitische Ambitionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 13:00 Uhr