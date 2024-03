AfD wehrt sich gegen Vorwurf des Rechtsextremismus

Berlin: Die AfD wehrt sich sowohl vor Gericht als auch in der öffentlichen Berichterstattung gegen Vorwürfe des Rechtsextremismus. Das Oberverwaltungsgericht Münster verhandelt seit heute über einen Berufungsantrag der Partei. Die AfD will verhindern, dass die Bundespartei vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wird. In dem Verfahren stellt die AfD grundsätzlich in Frage, ob der Inlandsgeheimdienst eine gesetzliche Grundlage für die Beobachtung der Partei hat. Es gehe schließlich nicht um irgendeinen "Hasenzüchterverein", so der AfD-Anwalt wörtlich, sondern um eine relativ erfolgreiche Partei. Große Wellen schlägt auch eine BR-Recherche: Journalisten haben herausgefunden, dass Abgeordnete der AfD im Bundestag über 100 Mitarbeiter beschäftigen, die in rechtsextremen Organisationen aktiv sind. Parteichefin Weidel sprach von lächerlichen Vorwürfen, ihr Co-Vorsitzender Chrupalla von Diffamierung.

