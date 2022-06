AfD wählt morgen ihre Führung neu

FC-Bayern-Basketballer vertagen Titelentscheidung

Berlin: In der Endrunde um die deutsche Basketballmeisterschaft hat der FC Bayern seine Chancen auf die Meisterschaft wieder aufgehellt. Nach zwei zunächst verlorenen Spielen gewannen die Münchner die dritte Partie in der Best Of Five Serie bei Alba Berlin deutlich mit 90 zu 60. Das nächste Spiel findet am Sonntag in München statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2022 21:00 Uhr