AfD-Wähler halten sich laut Umfrage nicht für rechtsextrem

Berlin: Bundesweit schauen mehr als 80 Prozent der Menschen beunruhigt in die Zukunft. Das ist das Ergebnis des ARD-Deutschlandtrends Extra zur Frage, wie rechts Deutschland denkt. Die beiden größten Sorgen der Mehrheit der Menschen sind demnach, dass zu viele Fremde kommen und Deutschland das nicht verkraftet. Außerdem fühlen sich der Umfrage zufolge viele Menschen bevormundet, was sie zu denken haben. Laut ARD-Deutschlandtrend Extra haben sich rechtsextreme und ausgeprägt rechte Überzeugungen im Vergleich zu 2016 nicht verstärkt. Der immer größere Zulauf der AfD lässt sich demnach damit erklären, dass die Wählerinnen und Wähler der Partei sich nur auf die Inhalte konzentrieren. Sie selbst halten die AfD demnach überwiegend nicht für rechtsextrem. Die Hälfte derjenigen, die derzeit angeben, AfD wählen zu wollen, seien auch für andere politische Angebote offen, so ein Ergebnis der Umfrage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2023 07:00 Uhr