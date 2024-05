AfD-Vorstand berät über Umgang mit Krah

Berlin: Die AfD-Spitze hat sich am Vormittag zu außerordentlichen Beratungen zusammengeschaltet. Der Bundesvorstand wollte sich laut ARD-Informationen mit dem umstrittenen Spitzenkandidaten für die Europawahl, Krah, austauschen. Er hatte zuletzt mit verharmlosenden Äußerungen über die SS für Empörung gesorgt. Die rechtspopulistische französische Bewegung "Rassemblement National" von Marine le Pen will deshalb keine gemeinsame Fraktion mehr mit der AfD im Europaparlament. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, könnte Krah aus dem AfD-Bundesvorstand ausgeschlossen werden. Spitzenkandidat für die Europawahl bleibt er - hier ist eine Änderung aus Wahlrechtsgründen ausgeschlossen. Am späten Vormittag stehen noch Beratungen mit den Landesverbänden der AfD an. Krah steht wegen seiner fragwürdigen Kontakte nach Russland und China schon länger in der Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 10:00 Uhr