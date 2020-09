AfD verliert Fraktionsstatus in Schleswig-Holstein

Das Wetter in Bayern: Teils heftiger Regen, vor allem im Allgäu, in Unterfranken trocken, 10 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Trüb, regnerisch und windig; der Deutsche Wetterdienst warnt in den Allgäuer Alpen vor Dauerregen und heftigem Starkregen. Am Nachmittag in Unterfranken etwas freundlicher. Höchstwerte 10 bis 15 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 6 Grad. Auch morgen windig, teils länger anhaltender Regen und mit 5 bis 11 Grad noch kälter als heute. Am Sonntag kaum wärmer, aber etwas freundlicher; am Montag wieder viele Wolken und Schauer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2020 12:00 Uhr