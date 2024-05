AfD verhängt Auftrittsverbot gegen Krah

Berlin: Die AfD geht auf Distanz zu ihrem umstrittenen Europa-Spitzenkandidaten Krah. Nach einer Konferenz des Vorstands teilte ein Parteisprecher mit, man habe ein Auftrittsverbot gegen Krah verhängt. Auch Petr Bystron, die Nummer zwei auf der AfD-Kandidatenliste für die Europawahl, sagte dem BR, er werde auf Wahlkampfauftritte vorerst verzichten. Dafür gab er familiäre Gründe an. Krah gab zudem seinen Rückzug aus dem AfD-Bundesvorstand bekannt. Er bleibt aber Spitzenkandidat, da ein Rückzug mit hohen rechtlichen Hürden verbunden ist. Die Partei-Spitze reagiert auf die Ankündigung des rechtspopulistischen "Rassemblement national" in Frankreich, die Zusammenarbeit mit der AfD in der Fraktion des EU-Parlaments zu beenden. Hintergrund ist ein Interview Krahs, in dem er Mitglieder der nationalsozialistischen SS nicht generell als Verbrecher bezeichnen wollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 16:00 Uhr