AfD verabschiedet Programm für Bundestagswahl

Festsetzung des Rettungsschiffs "Alan Kurdi" nach sechs Monaten beendet

Cagliari: Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" darf nach rund einem halben Jahr wieder vorläufig in See stechen. Wie die Betreiberorganisation Sea-Eye in Regensburg mitteilte, habe ein Gericht auf Sardinien eine Eilentscheidung gefällt. Demnach dürfe das Schiff dort nicht länger von den Behörden festgehalten werden, sondern könne zu Wartungen nach Spanien fahren. Die italienische Küstenwache hatte die "Alan Kurdi" im Oktober vergangenen Jahres festgesetzt. Sea-Eye warf in diesem Zusammenhang der italienischen Regierung vor, sie wolle die Seenotrettung im Mittelmeer systematisch hemmen. Die Festsetzung sei politisch motiviert gewesen, hieß es weiter. Der 2015 in Regensburg gegründete Verein hat nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 15.000 Menschen in Seenot gerettet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2021 18:00 Uhr