AFD und FPÖ wollen enger zusammenarbeiten

Das Wetter in Bayern: Vielerorts trüb, Höchstwerte 0 bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist neblig-trüb, nur in einigen Kammlagen der Mittelgebirge und in Alpennähe Sonnenschein. Höchstwerte 0 bis 4 Grad. In der Nacht Temperaturrückgang bis auf -2 Grad. Morgen in Alpennähe länger sonnig, sonst bewölkt. Am Montag in ganz Bayern Wolken und im Osten vereinzelt etwas Schnee oder Regen. Am Dienstag in den Alpen Wetterbesserung, im übrigen Bayern bewölkt. Tageshöchstwerte 0 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2022 13:00 Uhr