AfD und BSW wollen sich laut Bericht nicht gegenseitig attackieren

Berlin: Sowohl die AfD als auch das Bündnis Sarah Wagenknecht sehen im Bundestagswahlkampf in der CDU offenbar ihren Hauptgegner. Das berichtet die "Welt am Sonntag" und beruft sich auf Spitzenvertreter beider Parteien. So sagte etwa BSW-Gründerin Wagenknecht der Zeitung, für die aktuelle Misere sei nicht nur der Kanzler, sondern auch die Union verantwortlich. Eine Entscheidung darüber, ob sie als Kanzlerkandidatin antreten werden, kündigte Wagenknecht für Januar an. Eine feste Verabredung zwischen AfD und BSW, sich gegenseitig zu schonen, gibt es den Recherchen zufolge zwar nicht. Beide Parteien planen demnach aber, sich im Wahlkampf weitgehend zu ignorieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 18:00 Uhr