AfD tritt Europäischer Partei "Identität und Demokratie" bei

Kurzmeldung ein/ausklappen Lauterbach stellt Hitzeschutzplan vor

Berlin: Vor allem Kinder sowie ältere und kranke Menschen sollen nach dem Willen von Gesundheitsminister Lauterbach besser vor Hitze geschützt werden. Er hat dazu heute einen Hitzeschutzplan vorgestellt. So soll das Hilfewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes Standard werden und frühzeitig auf Hitzewellen hinweisen. Angestrebt wird auch eine Warnung per SMS und sowie über die Nina-Warn-App. Zudem sollen Menschen besser in Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäusern über Gefahren von Hitze informiert werden. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft nannte die Pläne wichtig, aber nicht ausreichend. Krankenzimmer kühlten nicht durch Absichtserklärungen ab. Nötig seien Investitionen in die teils sehr alten Gebäude.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 18:00 Uhr