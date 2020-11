AfD streitet über Rede von Parteichef Meuthen

Mainz und Hoffenheim trennen sich 1:1 unentschieden

Zum Sport: Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Mainz und Hoffenheim 1 zu 1 getrennt. Zuvor hatten schon Leverkusen und Hertha 0 zu 0 gespielt. In der 2. Liga hat Greuther Fürth das Frankenderby gegen Nürnberg mit 3 zu 2 für sich entschieden - und die Tabellenspitze übernommen. Denn der HSV verlor in Heidenheim mit 2 zu 3. Hannover unterlag Kiel mit 0 zu 3. Nach seinem schweren Rennunfall in der Formel 1 bleibt Pilot Romain Grosjean die Nacht über im Krankenhaus. Der Franzose hat offenbar nur Verbrennungen an den Händen erlitten. Sein Wagen war in der ersten Runde des Rennens in Bahrain in die Leitplanke gerast und hatte sofort Feuer gefangen. Er konnte sich nach 27 Sekunden selbständig aus dem Wrack retten. Ex-Weltmeister Damon Hill sprach vone inem Wunder. Gewonnen hat das Rennen, das nach 85 Minuten Verzögerung wieder gestartet wurde, Weltmeister Lewis Hamilton.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 22:00 Uhr