AfD streitet über Rede von Parteichef Meuthen

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kalkar: Mit einem Appell an die streitenden Gruppierungen innerhalb der AfD hat der Vorsitzende, Chrupalla, den Bundesparteitag beendet. Dreckige Wäsche solle man zu Hause waschen, nicht in der Öffentlichkeit, sagte Chrupalla in seiner Abschlussrede. Das zweitägige Treffen der AfD war deutlich von einem Richtungsstreit geprägt: Co-Parteichef Meuthen hatte in seiner Eröffnungsrede rechte Provokateure kritisiert und ihnen den Austritt nahegelegt. Partei-Vize Brandner sagte, Meuthen habe der AfD damit schweren Schaden zugefügt und sei auf einem Irrweg. Andere sprachen hingegen von einer wichtigen Grundsatzrede. Meuthen selbst wies Vorwürfe zurück, er wolle die Partei spalten. Ihm gehe es vielmehr um Einheit und Disziplin. Die AfD könne nur mit seriösem Auftreten erfolgreich sein, betonte Meuthen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 21:00 Uhr