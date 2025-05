AfD stellt weiter keine Ausschuss-Vorsitzenden im Bundestag

AfD-Kandidaten scheitern bei Wahlen in Bundestagsausschüssen: In den sechs Ausschüssen, in denen die AfD jeweils den Vorsitzenden vorschlagen durfte, erreichte keiner ihrer Kandidaten die erforderliche Mehrheit. AfD-Chefin Weidel warf den anderen Fraktionen Ausgrenzung und Diskriminierung vor. CDU-Fraktionsvize Müller wies die Kritik Weidels zurück. Die Wahl sei "das höchste demokratische Gut".

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2025 21:00 Uhr