AfD stellt sich hinter ihren Abgeordneten Petr Bystron

Berlin: Die AfD-Spitze hat sich hinter den bayerischen Bundestagsabgeordneten Bystron gestellt. Die Deutsche Presseagentur zitiert aus einer Stellungnahme der AfD-Chefs Weidel und Chrupalla zu den Vorwürfen, dass Bystron Geld aus dem Umfeld einer pro-russischen Propaganda-Plattform erhalten habe. Darin heißt es, man gehe zum jetzigen Zeitpunkt von der Unschuld Bystrons aus. Er habe allen Vorwürfen gegen seine Person vehement widersprochen und werde dies auch schriftlich tun. Jeder, der behaupte, über Indizien und Beweise zu verfügen, solle diese in die Ermittlungen einfließen lassen. Medienberichten zufolge steht Bystron in Verdacht, mit der prorussischen Internetplattform „Voice of Europe“ in Kontakt gestanden und Geld angenommen zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2024 13:15 Uhr