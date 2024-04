AfD steht wegen Verbindungen zu Russland in der Kritik

Berlin: In einer Aktuellen Stunde hat der Bundestag über mögliche Verstrickungen von AfD-Politikern mit dem russischen Regime debattiert. Dabei warfen Politiker verschiedener Fraktionen der AfD vor, sich als Sprachrohr Russlands missbrauchen zu lassen. SPD-Fraktionsvize Wiese sagte wörtlich: "Sie sind demokratisch gewählt, aber Sie sind nicht demokratisch." FDP-Fraktionsvize Kuhle kritisierte, AfD-Politiker hätten sich von Russland zu Reisen in besetzte ukrainische Gebiete einladen lassen. Und der CDU-Abgeordnete De Vries bezeichnete die AfD als unpatriotisch und als Sicherheitsrisko für Deutschland. Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen den Abgeordneten Bystron. Medienberichten zufolge soll er sich an einer russischen Desinformationskampagne beteiligt haben, möglicherweise gegen Geld. Bystron selbst äußerte sich während der Debatte nicht. Stattdessen trat der AfD-Politiker Keuter ans Rednerpult. Er sprach von einer Hexenjagd und einer Diffamierungskampagne gegen die AfD vor der Europawahl. Die Ampelkoalition versuche von ihrem eigenen politischen Versagen abzulenken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2024 16:00 Uhr