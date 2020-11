AfD startet in zweite Runde ihres Parteitags

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kalkar: Die AfD hat ihren Parteitag fortgesetzt. Im nordrhein-westfälischen Kalkar sind gut 500 Delegierte unter strengen Hygiene-Auflagen zusammengekommen, um sich unter anderem mit dem Tätigkeitsbericht des Bundesvorstands zu beschäftigen. Gestern hatte die Partei ihr erstes Renten- und Sozialkonzept beschlossen. Es sieht unter anderem vor, dass künftig auch Politiker, Selbständige und ein Großteil der Staatsbediensteten in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Familien sollen bevorzugt behandelt werden. Überschattet wird der Parteitag von einem Richtungsstreit: Co-Parteichef Meuthen hatte sich in einer Rede gegen radikale Strömungen in der AfD gewandt. Heute sieht er sich mit einem Antrag des Kreisvorstands Freiburg konfrontiert, der ihm "spalterisches Gebaren" vorwirft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 11:00 Uhr