AfD spricht sich für Austritt Deutschlands aus der EU aus

Deutsche Außenpolitiker werfen Russland Folterung Nawalnys vor

Berlin: Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags haben Russland "gezielte Folter" des inhaftierten Oppositionellen Nawalny vorgeworfen. In einem Schreiben an Nawalny selbst hieß es, sie verfolgten mit großer Sorge die Berichterstattung über die Haftbedingungen. Diese seien unvereinbar mit dem Europäischen Übereinkommen zur Verhütung von Folter. Nawalny war im Februar in einem viel kritisierten Prozess zur Verbüßung einer mehrjährigen Haft in einem Straflager verurteilt worden. Dort hat sich Berichten zufolge sein Gesundheitszustand verschlechtert. In Berlin protestieren seit dem Mittag Aktivisten am Brandenburger Tor für die Freilassung Nawalnys sowie aller politischer Gefangener in Russland. Das sogenannte "Demokratie-Camp" soll dort einen Monat lang bestehen bleiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2021 20:00 Uhr