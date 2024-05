AfD-Spitzenkandidat Krah war zu Wahlkampfauftritt in Bayern

Holzkirchen: Der umstrittene AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl, Krah, hat einen Wahlkampfauftritt in Bayern absolviert. Er ist wegen Spionageermittlungen gegen einen seiner Mitarbeiter unter Druck geraten aber auch weil es Medienberichte über Zahlungen an ihn aus russischen Quellen gibt. Krah wies die Vorwürfe gestern im oberbayerischen Holzkirchen zurück und sprach in dem Zusammenhang von "Spekulation und Verleumdung". Die seit längerem geplante Veranstaltung des AfD-Kreisverbandes Miesbach fand in einem Ersatzlokal statt. Die ursprünglich dafür vorgesehene Gaststätte hatte der Partei nach eigenen Angaben Anfang der Woche nach Anfeindungen und Drohungen abgesagt. Die Gegendemonstration gegen den AfD-Wahlkampfauftritt fand trotzdem in Miesbach statt, da die Organisatoren ihren Veranstaltungsort nicht mehr anpassen konnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 06:00 Uhr