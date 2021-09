AfD-Spitzenkandidat Chrupalla fordert Abschiebung von Afghanistan-Flüchtlingen

Airbus, Puma und Zalando sind neue Dax-Mitglieder

Frankfurt am Main: Die zehn Aufsteiger in den Deutschen Aktienindex stehen fest. Unter den Neulingen sind der Flugzeugbauer Airbus, der Online-Händler Zalando und das Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers. Wie die Deutsche Börse am Abend mitteilte, rücken außerdem unter anderem Porsche, der Sportausrüster Puma und Hello Fresh in den deutschen Leitindex auf, der um zehn auf 40 Unternehmen erweitert wird. Der Dax soll die deutsche Wirtschaft nun repräsentativer abbilden. Umgesetzt wird die Reform am 20. September. Im Gegenzug verkleinert sich der MDax der mittelgroßen Werte von 60 auf 50 Titel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2021 23:00 Uhr