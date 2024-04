AfD-Spitze stellt sich hinter Bystron

Berlin: Die AfD-Spitze hat sich hinter ihren Bundestagsabgeordneten Petr Bystron gestellt. In einer Stellungnahme der Parteichefs Weidel und Chrupalla heißt es, zum jetzigen Zeitpunkt müsse der Bundesvorstand von der Unschuld Bystrons ausgehen. Dem Abgeordneten wird vorgeworfen, von dem prorussischen Nachrichtenportal "Voice of Europe" Geld genommen zu haben. Bei einer Anhörung vor der AfD-Führung hat er dem erneut widersprochen. Vertreter anderer Parteien warfen der AfD vor, es fehle ihr am Willen zur Aufklärung. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte, während die Partei sonst das Hohelied der politischen Transparenz singe, werde bei Vorwürfen gegen das eigene Personal traditionell eine Wagenburg errichtet. CSU-Generalsekretär Huber nannte die AfD einen verlängerten Arm Putins.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.04.2024 23:00 Uhr