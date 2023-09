AfD-Spitze hält trotz Verdachts der Falschangaben an Kandidaten für Europawahl fest

Berlin: Trotz des Verdachts biografischer Falschangaben hält die AfD an ihren Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr fest. Das hat der Bundesvorstand der Partei am Abend beschlossen, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Demnach heißt es aus Vorstandskreisen, dass zwei der kürzlich beim Parteitag in Magdeburg nominierten Kandidaten ihre Angaben zu Berufs- und Studienabschlüssen zwar nicht durch Dokumente belegen konnten - Konsequenzen werde das aber nicht haben. Es geht zum einen um die Kandidatin Mary Khan-Hohloch auf Platz 14 der Kandidatenliste. Sie habe keine Urkunde für ein abgeschlossenes Studium vorlegen können. Und Arno Bausemer, der auf Platz zehn steht, konnte demnach weder einen Studienabschluss noch eine Berufsausbildung und ein Volontariat nachweisen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2023 07:00 Uhr