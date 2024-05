AfD-Spitze fordert von Bystron Verzicht auf weitere Wahlkampfauftritte

Berlin: Die AfD-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla haben ihren Parteikollegen Bystron aufgefordert, auf weitere Auftritte im Europawahlkampf zu verzichten. Grund sind die Vorwürfe gegen den Bundestagsabgeordneten und die laufenden Ermittlungen. Bystron ist die Nummer zwei auf der Europawahlliste der AfD. Er steht im Verdacht, Geld von einer pro-russischen Propaganda-Plattform angenommen zu haben. Der Bundestag hatte vorgestern die Immunität von Bystron aufgehoben. Nun ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche. In Online-Kanälen machte der AfD-Politiker am Abend noch Werbung für mehrere Auftritte - zwei sollen heute in Bayern stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 06:00 Uhr