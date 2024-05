AfD soll aus Fraktion im Europaparlament ausgeschlossen werden

Brüssel: Die rechte EU-Parlaments-Fraktion "Identität und Demokratie" - kurz ID - hat heute den Ausschluss aller AfD-Abgeordneten beantragt. Hintergrund sind die verharmlosenden Äußerungen des Europawahlspitzenkandidaten Krah zur SS. Deshalb hatten die französischen Rechtspopulisten bereits ihre Zusammenarbeit mit der AfD im Europaparlament aufgekündigt. Die AfD-Delegation hat sich in einem Schreiben an den Fraktionsvorstand von Krah distanziert, und seinen Ausschluss aus der ID-Fraktion beantragt. Offenbar wollte die Partei so den Ausschluss der gesamten Delegation verhindern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 14:00 Uhr