AfD setzt Präsenzparteitag in Kalkar fort

Nachrichtenarchiv - 29.11.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kalkar: Die AfD setzt am Vormittag ihren Präsenzparteitag am Niederrhein fort. Die über 500 Delegierten beraten unter anderem über den Tätigkeitsbericht des Bundesvorstands. Zudem gibt es einen Antrag, der sich gegen Parteichef Meuthen richtet. Der Kreisvorstand Freiburg fordert, dessen - so wörtlich - "spalterisches Gebaren" zu missbilligen. Meuthen hatte gestern zum Auftakt des Parteitags Teile der Partei heftig attackiert und vor einer Radikalisierung gewarnt. Fraktionschef Gauland warf Meuthen daraufhin vor, eine "spalterische Rede" gehalten zu haben. Am Abend beschloss der Parteitag das erste Rentenkonzept der AfD: Es sieht einen flexibleren Eintritt in den Ruhestand und Entlastungen für Familien vor. Außerdem sollen Politiker und Selbständige in die Rentenversicherung einbezogen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2020 06:00 Uhr