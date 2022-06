AfD setzt Parteitag mit Wahl der Parteispitze fort

Weltärztepräsident fordert Corona-Plan für Herbst

Berlin: Der Weltärztebund fordert von der Politik einen raschen Corona-Maßnahmenplan für das Ende des Sommers. Die Pandemie sei "noch lange nicht vorbei", sagte Präsident Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Konkret sprach er sich für Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und Impfen aus. Die Politik müsse der Medizin die notwendigen Instrumente zur Verfügung stellen. Bundesjustizminister Buschmann von der FDP hat sich skeptisch gegenüber der Wiedereinführung der Maskenpflicht in Innenräumen geäußert. Er will auf das Gutachten des Sachverständigenrates am 30. Juni warten. Der Ärzteverband "Marburger Bund" hält ein Ende der kostenlosen Bürgertests für vertretbar. Nur in den Kliniken und Heimen müssten sie weiter angeboten werden, so die erste Vorsitzende Johna in der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2022 06:00 Uhr