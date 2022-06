AfD setzt Parteitag mit Wahl der Parteispitze fort

Nachrichtenarchiv - 18.06.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Riesa: Die AfD setzt ab dem Vormittag ihren Bundesparteitag in Sachsen mit der Wahl einer neuen Parteispitze fort. Offen ist, ob die Partei künftig von einem oder zwei Vorsitzenden geführt wird. Der amtierende Parteichef Chrupalla, der seit dem Weggang des ehemaligen Co-Chefs Meuthen die AfD alleine führt, will wieder antreten. Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis hat zu einer Protestkundgebung in Riesa aufgerufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2022 08:15 Uhr